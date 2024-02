Gurbetçilerin Bağışlarıyla Güçlenen Köy Futbol Kulübü

Zonguldak'ta bulunan bir köy futbol kulübü, gurbetçilerin bağışları ile ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünün futbol takımı yurtiçi ve yurt dışından Euro ve TL olarak yapılan bağışlar ile güçlenerek 13 takımlı 1. Amatör Merkez grubunda şampiyonluk için önemli başarılara imza atıyor. Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Atakan Ok, 15 yaşından bu yana kulüpte futbol oynadığını ve 32 yaşına kadar kulübe hizmet ettiğini belirtti. 9 kişilik bir ekip ile çalıştıklarını ifade eden Ok, başarılarının gurbetçiler ve çevre köylerden gelen desteklerle mümkün olduğunu vurguladı. Teknik Direktör Ok, Şirinköy, Kurtköy ve çevre köylerden gelen desteklere teşekkürlerini iletti. Yurt dışındaki gurbetçilerin destekleri ile ligde mücadele verdiklerini anlatan Atakan Ok, "15 yaşımda Göbüspor kulübünde top oynamaya başladım. 32 yaşıma kadar da kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 9 kişilik bir ekip ile bu kulübü en güzel yerlere getiriyoruz. Bir marka olduk. Tüm bunlar yurtiçi ve yurtdışında bulunan gurbetçilerimiz sayesinde oldu. Şirinköy, Kurtköy ve çevre köy halklarımızdan gelen destekler sayesinde güzel yerlere geldik" dedi. - ZONGULDAK