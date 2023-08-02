Güngören'de genç futbolcu bıçakla yaralandı, 3 kişi tutuklandı
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Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapısında oynayan Ömer Faruk Kayaca, Güngören'de yaşanan bir tartışma sonucu bıçakla ağır yaralandı. Olaya karışan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Güngören'de genç futbolcu Ömer Faruk Kayaca'nın bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan suça sürüklenen 4 çocuktan 3'ü tutuklandı.
Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapısında oynadığı öğrenilen Kayaca'nın Güngören 15 Temmuz Parkı'nda 5 gün önce "yan bakma" tartışmasında bıçaklanarak ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen suça sürüklenen 4 çocuktan 3'ü "bıçakla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Spor