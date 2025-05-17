Güneysu, Köyceğiz Belediyespor'u Farklı Geçti

Güneysu, Köyceğiz Belediyespor'u Farklı Geçti
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ilk maçında Güneysu, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 44-31'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ilk maçında Güneysu, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 44-31 yendi.

Dalaman Atatürk Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip 22-12 önde tamamladı.

Güneysu, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 44-31 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Serideki ikinci müsabaka yarın saat 13.00'te aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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