Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası Spor Haberleri Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı. Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı. Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da düzenlenen organizasyonda, "Sürat Oryantiring Yarışması" gerçekleştirildi. Erkekler elit 21 yaş kategorisinde Ahmet Kaçmaz altın, erkekler 18 yaşta Halil Özdemir gümüş madalya elde etti. Kadınlar 18 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşa Asya Tuzcuoğulları ve Beyza Nur Kaplan ise üçüncü oldu. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Türkiye Romanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.