Güney Kore, VNL'de Kanada'yı 3-2 Yendi

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Güney Kore, Kanada'yı 3-2 yendi.

Güney Kore, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada; 27-25, 25-18, 15-25, 20-25, ve 15-13'lük setlerle rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

Güney Kore organizasyondaki ilk galibiyetini elde ederken, Kanada ise 3. kez mağlup oldu.