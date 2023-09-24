Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakan Yardımcısı: Asya Oyunları, sporun birleştirici gücüyle Asya ülkelerini bir araya getirecek

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakan Yardımcısı Jang Mi-ran, Hangzhou Asya Oyunları'nın Asya ülkelerini sporun gücüyle birleştireceğini ve tüm spor dünyasını yeniden canlandıracağını kaydetti.

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Yardımcısı Jang Mi-ran "Asya ülkeleri Hangzhou'daki Asya Oyunları'nda sporun birleştirici gücüyle birbirlerine bağlanabilir ve küresel spora öncülük edebilir" dedi.

SEUL, 24 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakan Yardımcısı Jang Mi-ran, Hangzhou Asya Oyunları'nın Asya ülkelerini sporun gücüyle birleştireceğini ve tüm spor dünyasını yeniden canlandıracağını kaydetti.

Jang, Xinhua ile yaptığı söyleşide, Olimpiyatlar ve Asya Oyunları gibi uluslararası yarışmaların insanları milliyet, ırk, engellilik durumları ve dinine bakmaksızın bir araya getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda 2008 Olimpiyatlarında halterde kadınlar +75 kilogram kategorisinde altın madalya kazanan Jang, "Umarım, Asya ülkeleri Hangzhou'daki Asya Oyunları'nda sporun birleştirici gücüyle birbirlerine bağlanabilir ve küresel spora öncülük edebilir" dedi.

Bir halterci olarak Çinli sporcularla rekabet ederek daha da güçlenebildiğini söyleyen Jang, Çin'in Kovid-19'a müdahale önlemlerini optimize etmesinin ardından büyük bir spor etkinliği olan Hangzhou Asya Oyunları'nın, Kovid-19 pandemisi nedeniyle durağanlaşan tüm spor dünyasını canlandıracağını ifade etti.

Jang, "Asya Oyunları'nın Asyalılar için bir kutlama olmasını diliyorum" dedi.

Bakan yardımcısı, bu tür etkinliklerin, sporcuların ortak eğitimi ve antrenörlerin değişimi de dahil olmak üzere Asya ülkeleri arasındaki spor etkileşimini artıracağını ve sporcuların performanslarının daha da gelişmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Jang, Güney Kore takımının hatasız, sakatlıksız ve pişmanlık duymadan performans sergilemesini ve her oyuncunun bir kahraman olduğu Asya Oyunları'nda tüm katılımcıların ter döktükleri kadar adilce rekabet etmeleri, sonuçları kabullenmeleri ve güzel performans göstermeleri temennisinde bulundu.

Bakan Yardımcısı, "Sporcular için tezahürat yapacağım" dedi.

19. Asya Oyunları, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı.