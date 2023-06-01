Güney Kore Kadın Boks Milli Takımı Türkiye'de Kamp Yapıyor

Kamp yapmak için Türkiye'ye gelen Güney Kore Kadın Boks Milli Takımı, Türk boksörlerin tecrübesinden faydalanıyor. Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlanan Türk Milli Takımı'nın kampına Güney Kore de dahil oldu. Güney Koreli boksörler Türk boksörlerle birlikte çalışarak deneyim kazanıyor.

Kamp yapmak için Türkiye'ye gelen Güney Kore Kadın Boks Milli Takımı, aralarında olimpiyat şampiyonu ve ikincisi ile dünya şampiyonlarının bulunduğu Türk boksörlerin tecrübesinden faydalanıyor.

Polonya'da 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan ay-yıldızlı ekibin kampına Güney Kore de dahil oldu.

Kampa 10 boksör ve 2 antrenörle katılan Güney Kore ekibi, Türk boksörlerle birlikte çalışıyor. Güney Kore ekibinin Kastamonu'daki kampı, 8 Haziran'da tamamlanacak.

Güney Kore Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Ariane Fortin, Kanadalı olduğunu, 3 yıldır Gürey Kore ekibinde görev aldığını söyledi.

Sporculuk döneminde Türkiye'ye sık sık geldiğini belirten Fortin, "Son olarak İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmıştık. Buraya birçok kez geldik, buraya gelmeyi seviyorum." diye konuştu.

Türk Milli Takımı'nda olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun yanı sıra dünya şampiyonlarının yer aldığını hatırlatan Fortin, şöyle devam etti:

"Bizim takımdaki kızlarımız için çok mutluyum. Burada kamp yapmak onlar için çok büyük deneyim olacak. Türk Milli Takımı'ndaki dünya şampiyonu, 2 olimpiyat madalyalı sporcularla antrenman yapmaları ve onlardan tecrübe kazanmaları çok büyük deneyim olacak, çok büyük fayda sağlayacak. İki hafta boyunca antrenman yapacak olmalarından dolayı çok mutluyum. Türk kadın boksörleri çok güçlü, patlayıcılık kuvvetleri çok fazla ve çok hızlılar. Bu, onların kalitesinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bir Türk boksörle karşılaştığınız zaman onların savaşçı ve hızlı olacağını biliyor olmalısınız. Bizim sporcular da onlarla karşılaşarak bunu öğreniyor."

Güney Kore'de boksun 2012 Londra Olimpiyatları ile başladığını anlatan Fortin, "Kadın boksu Güney Kore'de çok yeni. İki boksör Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. İlk kota alan kadın boksörler onlardı. Asya'da şampiyonlukları oldu bu sürede. Boksörler, Asya'da iyi konumdalar ancak Avrupalı boksörlerle karşılaştıklarında daha farklı deneyimle karşılaşıyorlar. Avrupa stilini tanıyabilmek adına bu tarz kamplara katılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli boksör Hongeun Choi ise 57 kiloda ringe çıktığını dile getirerek, "Türk boksörlerle kamp yapmaktan dolayı mutluyum. Türk boksörler çok güçlü ve savunmayı da iyi yapan boksörler. Onlardan çok şey öğreniyorum, kampın sonuna kadar da öğreneceğimi düşünüyorum. İlk hedefim olimpiyat için kota almak." değerlendirmesinde bulundu.