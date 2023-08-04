Güney Kore firması CS WIND TR, Aliağa FK'nın yeni forma göğüs sponsoru oldu.

Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, Güney Kore'nin dev rüzgar enerjisi şirketi CSWIND TR ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Güney Kore devini arkasına alan Aliağa FK, 2023-2024 Futbol sezonunda TFF 3. Lig'de formasında CSWIND TR göğüs reklamıyla sahaya çıkacak.

Dünyanın en prestijli rüzgar enerji şirketlerinden olan CSWIND ile yapılan sponsorluk anlaşması Aliağa FK'nın sosyal medya hesaplarından "Rüzgarı arkamıza aldık" sözleriyle duyuruldu. Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "2023-2024 sezonunda çıkacağımız resmi müsabakalarda forma göğüs sponsorluğu için dünyanın bir numaralı rüzgar türbini kulesi üreticisi CS WIND TR ile anlaşma sağlanmıştır. Hedef parolamızın şampiyonluk olduğu bu sezon yanımızda olan firmaya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, birlikte nice başarılar görmeyi diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR