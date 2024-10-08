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Güneşspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Güneşspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Güneşspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri Yolspor'u 4-1 mağlup ederek sezonun ilk haftasında galip geldi. Maç, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynandı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 1. haftasında Güneşspor 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, Yasin Emre Ceylan Merve Nur Topaktaş

Güneşspor: Kemal Çelik, Yunus Emre Yeşilbaş (Eren Erdal Tarcan dk. 70), Onur Kaan Ünal, Erdin Kaynar, Ahmet Korkmaz, Eyüp İzgi, Egemen Polat (Batuhan Bayhan dk. 70), Gökhan Yeşilbaş, Ayhan Kırbaş (Sait Bulut dk. 85), Kemal Kargın, Hüseyin Saltık (Mehmet Durdu dk. 50)

Kayseri Yolspor: Abdullah Kalem, Osman Sönmez, Yasin Eren Nar (Ahmet Efe Lafcı dk. 61), Ali Şener, Mustafa Karakaya, Hamit Doğan (Hakan Tuna Delice dk. 53), Abdullah Budak, İbrahim Aslaner, Selami Güneş, Abdullah Köse (Samet Yıldırım dk. 88), Ali Rıza Gelen

Goller: Egemen Polat (dk. 39), Gökhan Yeşilbaş (dk. 55, 80), Ayhan Kırbaş (dk. 67) (Güneşspor), Abdullah Budak (dk. 35) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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