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Güneşspor, Gökhan Yeşilbaş'ı transfer etti

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Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Güneşspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonluk hedefleyen Güneşspor, Gökhan Yeşilbaş'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Güneşspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son iki sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Güneşspor, 2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yeni sezon öncesi kolları sıvayan Güneşspor kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor. Kırmızı beyazlılar geçen sezon Kayseri İkinci Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Ömürspor forması ile şampiyonluk yaşayan Gökhan Yeşilbaş'ı renklerine bağladı. Yeni sezonda Güneşspor forması giyecek olan Yeşilbaş'ın tek hedefi hem şampiyonluk yaşamak hem de gol kralı olmak. Kayseri amatöründe oynadığı kulüplerde hem gol krallığı yaşayan hem de şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü oyuncu, yeni sezonda Güneşspor formasıyla mücadele edecek.

Güneşspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Gökhan Yeşilbaş Güneşspor'da. Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan takımımızda yıllarca gol krallığı yaşamış camiada sevilen saygı duyulan güzel insan Gökhan Yeşilbaş ile anlaşmış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olması dileği ile. Transferde katkısı olan Faruk Yıldız hocamıza desteklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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