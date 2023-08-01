Günay Güvenç Gaziantep FK'dan ayrıldı, Galatasaray'a transfer oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Günay Güvenç'in takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a transfer olduğunu resmi olarak açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Günay Güvenç'in takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a transfer olduğunu resmi olarak açıkladı. Gaziantep FK'nın yaptığı açıklamada, "Günay Güvenç'in Galatasaray Spor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 5 sezondur takımda forma giyen tecrübeli kaleci Günay Güvenç'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Gaziantep FK, transfer karşılığında Galatasaray'ın genç file bekçisi Batuhan Şen'in de 2023-2024 sezonu için kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü'müze 2018-2019 sezonunda katılan ve yaklaşık beş sezondur başarıyla formamızı giyen Günay Güvenç'in Galatasaray Spor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Takımımızın, Süper Lig'e çıktığı süreçte ve sonrasında da büyük emekleri olan takım kaptanımız Günay Güvenç'e, katkılarından dolayı sonsuz teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki sürecinde gönülden başarılar dileriz. Günay Güvenç'in transferinde Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan anlaşma gereği Batuhan Şen kulübümüzde 2023-2024 sezonu boyunca kiralık olarak forma giyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Gaziantep FK'nın Günay Güvenç'in ayrılığı sonrası resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Emeklerin unutulmaz, katkılarından dolayı teşekkürler Kaptan" ifadelerinin yer aldığı duygu yüklü video ise dikkat çekti. - GAZİANTEP