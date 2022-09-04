Gümüşhaneli çocuklar ilk kez cimnastik sporuyla tanıştı

Gümüşhane'de kente ilk kez atanan cimnastik antrenörü ile birlikte cimnastik sporu ile tanışan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Gümüşhane'de kente ilk kez atanan cimnastik antrenörü ile birlikte cimnastik sporu ile tanışan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Gümüşhane'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kente ilk defa atanan cimnastik antrenörü çalışmalarına başladı. Yenişehir Stadyumu'nda hazırlanan eğitim parkurunda çocuklara eğitim veren ve cimnastik sporuyla tanıştıran antrenör Derviş Emre İlhan çalışmalarla birlikte Gümüşhane'den cimnastik sporunda başarılı sporcular çıkaracaklarını söyledi. Cimnastik sporu ile ilk defa tanışan ve haftanın 3 gününde çift antrenman yapan 4 ve 8 yaş aralığında çocuklar ise bir yandan eğitim alırken bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.

"Gümüşhane'de cimnastiği en iyi yere getireceğiz"

İlk görev yerinin Gümüşhane olduğunu ve kentin ilk jimnastik antrenörü olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Derviş Emre İlhan, "Görevime 4 ay önce ilk görev yerim olan Gümüşhane'de başladım. Bunun haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyim çünkü Gümüşhane 150 bin nüfusu olan ufak bir ilimiz. Gümüşhane'ye ilk atanan cimnastik antrenörü olarak sorumluluğumun farkındayım bunun için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum, inşallah Gümüşhane'de cimnastiği en iyi yere getireceğiz" dedi.

"Yeni sporları keşfetmeleri açısından çok güzel bir organizasyon"

Cimnastik sporunun çocukların sosyalleşmesi adına önemli bir etkinlik olduğunu söyleyen veli Salih Zaman, "Çocuklarımız evde tabletle, bilgisayarla oynamaktan asosyal bir hale geldiler. Özellikle yaz dönemlerinde çocukların sosyalleşmesi adına, yeni sporları keşfetmeleri açısından çok güzel bir organizasyon hocamıza ve diğer yetkililere bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Cimnastik sporundan memnun kaldığını söyleyen Göknur Aşık (8), "Cimnastiğe başladım, bazı hareketler öğrendik, cimnastik sporundan memnunum hocamı seviyorum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE