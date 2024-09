Gümüşhaneli Bilek Güreşi Sporcusu Dünya 3.'sü Oldu

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcusu arkadaşıyla girdiği iddia sonucu başladığı bilek güreşi sporunda dünya 3.'sü oldu.

15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Berat Yıldırım (23), 55 kilogram büyük erkekler sağ ve sol kolda dünya 3.'sü oldu. Bilek güreşine atıcılık sporuyla ilgilendiği bir dönemde arkadaşıyla girdiği bir iddia sonucu başladığını ifade eden Yıldırım, kısa sürede Türkiye ve dünya çapında kendi branşında birçok başarı elde etti. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten 23 yaşındaki sporcu, antrenörü ve ailesinin de desteğiyle bu hedefini de gerçekleştireceğinin sözünü verdi.

Berat Yıldırım: "Bir iddiayla başladığım sporda Avrupa şampiyonu oldum"

Antrenörü Davut Altuntaş ve ailesinin her zaman destekçisi olduğunun altını çizen milli sporcu Berat Yıldırım, "12 yaşında bilardo oynayarak spora başladım. Daha sonra atıcılık sporuna başladım, 2 senelik bir serüvenin ardından bir arkadaşımla bilek güreşini yaparsın, yapamazsın diye iddiaya girdik. O hevesle ve hırsla başladığım bu sporda ilk senemde Türkiye 3.'sü oldum. 2019'da Avrupa şampiyonu oldum. Bu süreçte en çok Davut Altuntaş antrenörüm bana destek oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü o olmasaydı ben buralara gelemezdim. Bir antrenörden çok bir ağabey bir kardeş olarak her zaman maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Ailem de bu konuda bana çok destek oldu. Özellikle ağabeyim yine maddi ve manevi olarak her türlü yanımda durdu. En son Slovakya Bratislava'da gençlerde Avrupa şampiyonu oldum ayrıca hem gençler ve büyükler kategorisinde yarışıp gençlerde şampiyon oldum. Geçtiğimiz günlerde Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 55 kilogram sağ kol, sol kolda dünya 3.'sü oldum. Gençler kategorisinde sol kolda Avrupa şampiyonu oldum, sağ kolda da Avrupa ikincisi oldum. Büyüklerde de aynı şekilde sol kolda şampiyon oldum, sağ kolda dünya 3.'sü oldum. Şampiyonadan 4 madalyayla döndüm. Arkadaşımla iddia uğruna başladığım sporda Avrupa şampiyonu ve dünya 3.'sü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

Yusuf Yıldırım: "Sayısız derecede derece elde etti, gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri ve aynı zamanda Berat Yıldırım'ın ağabeyi Yusuf Yıldırım, "Berat 12 yaşından beri sporla uğraşıyor, ilk olarak bilardo, atıcılık gibi çeşitli spor branşlarından başladı. Biz de kendisine her zaman destek olduk. O esnada bilek güreşine de bir heves yaptı ve gönül verdi bundan 6-7 yıl önce. Sayısız derecede Türkiye şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ve dünya 3.'lüğü elde etti. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah başarılarının da daim olmasını istiyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE