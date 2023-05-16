Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

STAT: Turgutlu 7 Eylül

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 33'üncü hafta mücadelesinde Turgutluspor evinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Gümüşhane Sportif Faaliyetler, 43'üncü dakikada Hakan Yakup'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Turgutluspor bu gole 61'inci dakikada Berkant ile karşılık verdi. Bu sonuçla Turgutluspor 34, Gümüşhane Sportif Faaliyetler 36 puana ulaştı.