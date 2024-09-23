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Gümüşhane'de Tomara Şelalesi'nde Avrupa Spor Haftası Kutlandı

Gümüşhane'de Tomara Şelalesi'nde Avrupa Spor Haftası Kutlandı
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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Gümüşhane'de Tomara Şelalesi'nde gerçekleştirildi. Fitness kursiyerleri ve antrenörler, cam seyir terasında spor yaparak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Gümüşhane'de gerçekleştirilen etkinliklerin açılışı, bölgenin en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan Tomara Şelalesi'nde yapıldı. Fitness kursiyerleri ve antrenörler, cam seyir terası üzerinde spor yaparak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Tüm Avrupa'da aynı anda kutlanan ve 30 Eylül'e kadar sürecek olan Avrupa Spor Haftası'nın açılışı Gümüşhane'de bölgenin en etkileyici doğal güzelliklerinden birisi olan Tomara Şelalesi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, Türkiye'de turizm otoriteleri tarafından ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olan Tomara Şelalesi'nde fitness kurslarına katılan 10 kadın ve antrenörler cam seyir terası üzerinde spor etkinliği gerçekleştirdi.

"Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" temasıyla Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak başlayan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında "Aktif ol" sloganıyla Avrupa çapında kutlanıyor.

Kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi, 40 ayrı noktadan yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen berrak suyu, kuş cıvıltıları ve doğanın eşsiz güzelliğiyle etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'de turizm otoriteleri tarafından ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden biri olan Tomara Şelalesi'nde gerçekleştirilen bu etkinlikle hem spor yaparak sağlıklı yaşam vurgusu yapıldı hem de Gümüşhane'nin tanıtımına katkı sağladı.

Sporun 7'den 70'e herkes için alışkanlık olması gerekliliğinden hareketle yoğun bir programla kutlanacak olan etkinliklerin ilkine katılan Gümüşhane Üniversitesi BESYO antrenörlük son sınıf öğrencisi, milli güreşçi Irmak Tutku Şahin, "Avrupa Spor Haftası kutlamaları kapsamında Tomara Şelalesi'ne spor etkinliği yapmaya geldik. Huzur verici bir hava var. Sesi huzur veren bir ortam. Buradan herkesi spora davet ediyorum" diye konuştu.

Fitness antrenörü Burcu Turhan ise "Avrupa Spor Haftası nedeniyle Tomara Şelalesi'nde sporcularımla birlikte bu güzel havanın, bol oksijenli havanın tadını çıkardık" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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