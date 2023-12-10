Gümüşhane'de Mahalle Takımı Resmi Müsabakalarda Temsil Ediliyor

Gümüşhane'de bu yıl kurulan ve Gümüşhane amatör futbol liginde mücadele eden Santa Spor Kulübü'nü kuran gençler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek mahalle takımlarını resmi müsabakalarda temsil ediyor.

Gümüşhane amatör liginde mücadele eden Santa Spor Kulübü tamamen mahalle arkadaşları tarafından kuruldu. Geçmişte mahalle maçlarını beraber yapan, daha sonra halı sahalarda futbol tutkularını sahaya yansıtan aynı mahalleli gençler son olarak çocukluk hayallerini gerçekleştirerek amatör futbol kulübü kurdu. 8 takımlı Gümüşhane amatör liginde mücadele eden takım 12 puanla ligde 3'üncü sırada yer alırken, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Santa Spor Kulübü başkanı Yaşar Eroğlu, bu sayede takıma katılan mahalleli gençleri de kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı başardıklarını ifade etti.

"Takımımızı imece usulü kurduk"

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Santa Spor Futbol Kulübü Başkanı Yaşar Eroğlu, "Kulübümüzü kendi aramızda kurduk, zaten çocukluk hayalimizdi. İlk olarak mahalle takımında oynadık daha sonra halı sahalara gittik. Ondan son neden kendi takımımız da olmasın ki dedik zaten hayalimizdi bir amatör ligde oynamak, spora ve şehrimize bir katkımız olsun diye. Daha sonra kararımızı aldık kurduk takımımızı. Tamamen imece usulü, kendi aramızda maddi ve manevi bir şekilde kurduk sağ olsun herkes elinden geldiğince destek oldu. Amacımız sporun içerisinde kalmak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek. İyi de yaptığımızı düşünüyorum, güzel de bir takım kurduk üst sıraları zorluyoruz şu anda her şey iyi gidiyor" dedi.

"Amacımız daha yüksek yerlere gelmek"

Oyuncuların hepsinin aynı mahalleden arkadaş olduğunu söyleyen Santa Spor Kulübü oyuncusu Murat Şal, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsi mahalleden arkadaşlarımız. Halı sahada top oynuyorduk daha önceden neden takım kurmayalım dedik ve buralara kadar geldik kendi imkanlarımızla. Şimdi amacımız daha yüksek yerlere gelmek. Amacımız burada futbol oynamak, genç arkadaşlarımız da var onları da kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz ve sosyalleşiyoruz. Herkesi spora davet ediyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE