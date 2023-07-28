Gümüşhane'de Gençler Yüzme Öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gümüşhane'nin Şiran, Kürtün ve Köse ilçelerine kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuk ve gençler yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl Gümüşhane'nin Şiran, Kürtün ve Köse ilçelerine kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuk ve gençler hem sıcak havalarda serinleme fırsatı buluyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda kapalı yüzme havuzu olmayan Şiran, Kürtün ve Köse ilçelerinde bakanlık tarafından kurulan portatif yüzme havuzlarında antrenörler eşliğinde yüzlerce çocuk ve genç yüzme öğrendi. İl merkezi ve Kelkit ilçesinde bulunan kapalı yüzme havuzlarında da devam ettirilen projenin uygulanamadığı tek ilçe olan Torul ilçesinde de portatif yüzme havuzunun bu yıl içerisinde kurulacağı öğrenildi.

Stadyum ve spor salonu yanındaki havuzların açılması ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme antrenör görevlendirilmesinin ardından gençler ve çocuklar için ilçelerde kurslar düzenleniyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporunun öğretildiği, 8x16 metre boyutlarında ve 1,30 metre derinliğindeki havuzlar haftada 4 gün hizmet veriyor. Şiran ilçesinde haftanın 2 günü kızlara, 2 günü erkeklere olmak üzere 4 gün hizmet veren havuzda 200'e yakın çocuk ve genç yüzmeyi öğrenirken aynı şartlardaki Kürtün ilçesinde ise 100'e yakın sporcu yüzmeyi öğrendi. Projeyle çocuk ve gençlerin hem fiziksel aktivite yapmaları sağlanırken hem de yüzme sporuna olan ilginin artmasıyla birlikte gençlerin sporla daha fazla iç içe olmaları, sağlıklı bir şekilde gelişimleri destekleniyor. Tüm bunların yanında ilçelerde spor kültürünün yaygınlaşması ve sosyal hayatın zenginleştirilmesi de hedefleniyor.

Şiran Gençlik ve Spor Müdürü Tarık Şahin, Yüzme Bilmeyen Projesi kapsamında ilçede portatif yüzme havuzu yapıldığını ve geçen yıl Ağustos ayından beri hizmet verdiklerini belirterek, "İlçemizin çocukları ve gurbetçilerimizin çocuklarıyla 100'ü aşkın çocuğumuz yüzme öğreniyor. Gurbetçiler yüzme kursu olduğunu öğrenince farklı bir sevinç yaşıyorlar. Haftada 4 gün faaliyetimiz var. Bu projeyle birlikte ilçemizde yüzmeyi öğrenenlerin sayısı hayli fazla oldu ve yıllar geçtikçe bu sayı artacak. Projeyi ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Şiran ilçesindeki havuza giden minik sporculardan Berkan Özel, "Ben de burada yüzmeyi öğrendim. Çok eğlendiğim bir yer. Arkadaşlarımla çok iyi yüzüyoruz. Antrenörümüz de bize herşeyi öğretiyor. Üzeri açık olduğu için güneşli havada yüzüyoruz. Bu çok iyi bir şey. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kürtün ilçesindeki havuzda yüzme öğrenen Zeynep Öykü Köse ise "Burayı çok seviyorum. Yüzmeyi burada arkadaşlarımla birlikte öğrendim. Havuzda çok mutlu oluyor insan. Herkesin gelmesini isterim. Burada öğrendiğimizi unutmayacağız" diye konuştu.

Kürtün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan Ayşe Ertuğrul bu yıl havuzu 100'e yakın öğrencinin kullandığını belirterek, "Kız ve erkek ayrı günlerimiz mevcut. Kürtünde bu projeden herkes çok memnun. İnşallah yüzme bilmeyen kalmayacak" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE