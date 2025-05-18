Gümüşhane'de Galatasaray'nın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Gümüşhane'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar, kent merkezinde bir araya gelerek bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.
- Gümüşhane'de Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
GÜMÜŞHANE - Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Spor