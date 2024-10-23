Gümüldürspor, Plaj Futbol Ligi'nde Şampiyon Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Finalleri'nin şampiyonu Gümüldürspor oldu.

Milli Egemenlik Stadı Plajı'nda oynanan TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finallerinin son maçında Gümüldürspor, Manavgat Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Finallerin üçüncülük maçında ise City Line Alanya Belediye Spor, Erciş Belediye Spor'u 12-2 mağlup etti.

Maçların ardından düzenlenen törenle şampiyon takıma kupa ve madalyaları verildi.

Turnuvada en değerli oyuncu ödülünü Gümüldürspor takımından Serkan Banazlı, en iyi kaleci ödülünü Manavgat Belediyespor'dan Mehmet Aşlamacı, gol krallığı ödülünü Manavgat Belediyespor'dan Boris Nikonorov, fair play ödülünü de Gümüldürspor'dan Amid Nazarov aldı.