Gülşen Degener, 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener, Hollandalı rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kadınlar kategorisindeki maçlarla devam ediyor.

Milli bilardocu Gülşen Degener, son 16 turunda Hollandalı rakibi Monique Van Exter'i 30-16 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.