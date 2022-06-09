Gülse Polat, Avrupa 2. oldu - Haberler

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Gülse Polat, Avrupa 2. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gülse Polat, Avrupa 2. oldu

Milli taekwondocu Gülse Polat, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldu.

Milli taekwondocu Gülse Polat, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldu.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Multi European Games Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, 57 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gülse kızımızı yürekten kutluyorum. Daha öncesinde Ankara'da Türkiye Şampiyonu olmuş milli sporcumuzdur. Yetenekli ve azimli sporcumuz, bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz, pandemiden ötürü müsabakalar da aksaklık yaşandı veya iptal edildi, ertelendi. Artık böyle bir durum söz konusu değil, inşallah Gülse'nin adını derecelerle daha sık duyacağımız bir sporcumuz olacak" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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