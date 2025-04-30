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Gülnisa Özatak Türkiye Şampiyonu Oldu

Gülnisa Özatak Türkiye Şampiyonu Oldu
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Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Gülnisa Özatak, U17 Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle Türkiye şampiyonu oldu. Kulüp Başkanı Turan Şimşek, sporcuyu tebrik ederek milli takımla Zafer Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini duyurdu.

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Gülnisa Özatak, güreş branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Turan Şimşek, "Kulübümüz sporcusu Gülnisa Özatak'ı yürekten tebrik ediyoruz. U17 Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birincilik bizleri gururlandırdı" dedi.

Gülnisa Özatak, 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Zafer Turnuvası'nda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Başkan Şimşek, sporcunun başarısında emeği geçen başta antrenörü ve aynı zamanda babası olan Sıtkı Özatak'a, kulüp yönetimine ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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