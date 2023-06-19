Gülle atmada Gymnasiade 2022 Dünya Şampiyonu Uşaklı Ali Peker'in antrenörü Çağrı Oflaz hayatını kaybetti

Gülle atmada dünya şampiyonu olan Uşak Banazlı Ali Peker'in antrenörü olan Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oflaz'ın vefat ettiğini duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da taziye mesajı yayımladı.

Gülle atmada Gymnasiade 2022 Dünya Şampiyonu Uşaklı Ali Peker'in antrenörü olan Çağrı Oflaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Gülle atmada dünya şampiyonu olan Uşak Banazlı Ali Peker'in de antrenörlüğünü yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Banazlı Şampiyon, vefat haberini ise sosyal medya hesabından "Baba yarım" vefat etmiştir ifadesiyle paylaştı. Peker, paylaştığı mesajda "Antrenörüm, baba yarım Çağrı Oflaz vefat etmiştir. Cenazesi Osmaniye'nin Kadirli'de toprağa verilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da vefat eden milli antrenör için "Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak taziye mesajı yayımlamıştı. - UŞAK