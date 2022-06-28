Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı'dan bronz madalya 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı, boccede bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı, boccede bronz madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce petank çift kadınlarda Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı üçüncülük maçında Cezayirli rakiplerini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldular. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Tatarlı Spor Haberler

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