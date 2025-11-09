Haberler

Guilherme, Konyaspor ile 200. Maçını Oynadı

Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme, Fatih Karagümrük ile oynanan maçta yeşil-beyazlı formasıyla Süper Lig'deki 200. karşılaşmasını geride bıraktı. Maçta Konyaspor 2-0 mağlup oldu.

Konyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, Fatih Karagümrük karşısında yeşil-beyazlı forma ile ligde 200. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlıların sol beki Guilherme de bu müsabakayla birlikte Konyaspor formasıyla Süper Lig'deki 200. karşılaşmasını oynadı.

2019-2020 sezonunun devre arasında Konya ekibine transfer olan 35 yaşında futbolcu, yeşil-beyazlı formayla 200'ü Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası ve 4'ü Avrupa kupaları olmak üzere 213 mücadeleye çıktı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 13 gol, 38 asistlik katkı sağladı.

İstanbul deplasmanında maça 11'de başlayan Guilherme, 90 dakika sahada kaldı.

Utku Eriş'in ligde ilk maçı

Konyaspor'un 19 yaşındaki stoperi Utku Eriş de Fatih Karagümrük karşısında ilk Süper Lig maçı heyecanını yaşadı. Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen genç futbolcu, bu sezon daha önce Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 12 Bingölspor'a karşı forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
