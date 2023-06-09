Pep Guardiola Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sonlandırmak çok önemli (2)

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) ' Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 'Manchester taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sonlandırmak çok önemli' dedi.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde yarın TSİ 22.00'de Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmak için İstanbul'a geldiklerini söyleyen Guardiola, 'Bu turnuvanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İnsanların bu maç için düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Bizim işimiz, Inter'i oyuncularımıza iyi bir şekilde anlatmak ve yeteri performansı göstermelerini sağlamak. Favori olduğumuzu da bu kadar tekrarlamaya gerek yok' diye konuştu.

'SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANARAK SONLANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Premier Lig ve FA Cup şampiyonluklarının ardından sezonu kupa kazanarak noktalamak istediklerini aktaran İspanyol teknik adam, 'Manchester taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sonlandırmak çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak isteyeceğiz' şeklinde konuştu.