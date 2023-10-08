GTE Talent Türkiye Yarışması'nın Tanıtımı Yapıldı

GTE Talent Türkiye Yarışması'nın tanıtımı amacıyla basın toplantısı yapıldı.

Geleceğin otomobil yarışçılarını yetiştirme amacıyla hayata geçirilen programın toplantısı Autodrom Tuzla İstanbul Pisti'nde gerçekleştirildi. Toplantıya GTE Talent Türkiye'nin sahibi Baran Yüksel Gültekin, şirket ortağı Ahmet Hersek, GTE Talent takım lideri Akın Can Kiper ve GTE Talent takım elemanı Sude Yurdagül katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Baran Yüksel Gültekin, uygun bir fiyata eğitim verdiklerini belirterek, "Yetenek, gizli bir şey. Bu yetenekleri bulmamız lazım. İnsanlara imkan vermemiz lazım. Bizim amacımız bu sporu tabana yayabilmek." diye konuştu.

Gültekin, bu programın Avrupa'nın diğer ülkelerinde de olduğunu belirterek, "Bu organizasyon sonunda seçeceğimiz 8-10 kişiyi, global ortaklarımızın katılımcılarıyla yarıştıracağız. Bu yarışmalarda başarılı olduklarında onlara sertifika vereceğiz. Bu sertifika sayesinde de Avrupa'da yarışabilecekler. Bizim herhangi bir sponsorluğumuz yok. Biz, Avrupa'daki ortaklarımızla bu programa yatırım yaptık." dedi.

"Amacımız, bu programda yetiştirdiğimiz gençlerimizin bizi dünyada temsil etmesini sağlamak"

Türkiye'de motor sporlarının geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Gültekin, "Organizasyonlarda gençlerimizin yaptıkları ışık veriyor. Bu yetenekleri Türkiye'de seçip onları Avrupa'ya taşıyabilmek çok haz verici. Şirketimizin kuruluş amacı da bu. Gençlerimizin bu programa katılmasını istiyorum çünkü katılım gösterdiklerinde Ferrari tecrübesi yaşayabilecekler. Amacımız, bu programda yetiştirdiğimiz gençlerimizin bizi dünyada temsil etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki pilotlarla rekabet edebilmek için disiplinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gültekin, "Belli zamanlarda vücutlarını ve kafalarını dengelemek zorundalar. 5 duyu organını en iyi kullanabilen kişileri seçmeliyiz. Bizim çocuklar, Avrupa'daki pilotlardan çok daha iyi. Sadece imkan verilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu programın bir yetenek yarışması olduğunu kaydeden GTE Talent Türkiye'nin şirket ortağı Ahmet Hersek ise "Türkiye'de geleceği parlak pilotların yetiştirilmesi için bu program önem arz ediyor. Programımızın 3 aşaması var. Katılımcılarımızın programda Sürüş Simülatörü, Kabiliyet Testi ve Ferrari Sürüş Tekniği aşamalarında kendini göstermesi gerekiyor. Bu aşamalarda başarılı olan katılımcılar, Avrupa'da en iyi derece alan kişilerle yarışacaklar." diye konuştu.