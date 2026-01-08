Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2025'te Rekor Yatırım ve Başarılar Elde Etti

2025'i İl karnesinde spor ve gençlikte Türkiye'de ilk sırada tamamlayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,2024 yılına yatırımlarına oranla 2025'te yatırım bütçesini 10 kat artırdı. 2024 yılında 48 milyonluk yatırım yapan GSİM, 2025 yılında 540 milyonluk yatırım bütçesi ile rekor kırdı. İl Müdürü Levent Çakmur, "2025 yılında da yatırımlar ve madalyalarda başarılarımızı artırarak zirvede kalmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Karnesinde 2025 yılı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yılı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı İl Karnesi sıralamasında Erzurum GSİM, 2024 yılına oranla başarılarını kat kat artırmasıyla gündeme geldi.

GSİM, 2025 Aralık ayı itibariyle Spor Hizmetleri'nde 1. Sırada yer alırken, Yurt Hizmetlerinde 13, gençlik hizmetlerinde 1. Sırada yer aldı.

Erzurum GSİM Türkiye İl Karması Sıralamasında genel klasmanda 1. Sırada yer aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılında sporda 5. Sırada yer alırken, 2025'i zirvede kapatmanın gururunu yaşadı. Erzurum GSİM Gençlik hizmetlerin de de 2024 yılında 21. Sırada yer alırken, 2025 yılını 1. Sırada kapatma başarısı gösterdi.

Erzurum GSİM Yurt hizmetlerinde 2024'te 25. sırada iken 2025'te 13.sıraya yükseldi. Erzurum GSİM, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilk karnesi kriterlerine göre 2024 yılında genel klasmanda 9'uncu sıra iken 2025 yılında Türkiye 1'incisi olma başarısı gösterdi.

Erzurum GSİM, bakım onarım ve yatırımlar için 2024'e oranla 2025'te yatırım bütçesini 10 kat artırdı. 2024 yılında 150 bakım onarım için 48 milyon harcayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 210 bakım onarım ve yatırımlar için 540 milyonluk bir harcama yaptı.

2025 yılında 32 adet tesisin depremsellik testlerini yapıp tamamladı ve yıkımlar yapıldı. 2 Nolu Sentetik futbol sahasının zeminini değiştirildi. 2'li soyunma odasını tamamladı. Oltu İlçe Futbol Sahasının zemini değiştirdi. Çevre düzenlemesi yapıldı. Spor salonlarının led lambalarının değiştirme ihalesini yapılarak tamamlandı, Pasinler Sentetik Futbol Sahanın çevre düzenlemesini ve 2'li soyunma odasını yapıldı, Palandöken 500 kişilik antrenman salonunun ve Yakutiye 500 kişilik antrenman salonlarının teras çatı kaplamaları yapıldı, Palandöken kampüsüne dörtlü bireysel antrenman salonlarının yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı, Curling salonu ve palandöken buz paten salonu içerisine Bilardo, Okçuluk, judo, teakwando, boks, jimnastik, badminton, güreş vb. bireysel antrenman salonları yapıldı, Yurt merkezi kampüs içerisinde bulunan atıl ısı merkezimizin bakım onarımı yapılarak kurum ana deposu haline getirildi. Eski İl hizmet binası güçlendirme ve bakım onarımı yapılarak 153 kişilik yurt bloğu haline getirildi, Merkezi yemekhanenin güçlendirme bakım onarımı yapılarak hizmete açıldı, Merkez kampüs içerisinde yıkılan yurt bloklarının yerine 2000 kişilik yurt yapımı için proje ihalesi yapıldı, İspir İlçesine 500 kişilik yurt yapımı ihalesi yapıldı, Oltu İlçesine 500 kişilik yurt yapım proje ihalesi yapılarak tamamlandı yapım ihale aşamasına geçildi, Yeni spor salonu ve yüzme havuz proje ihalesi tamamlandı spor toto ile protokol imzalandı ve yapım ihalesine geçildi, Yeni stadyum proje aşaması tamamlandı, kontrol teşkilatı tarafından son incelemeler yapılarak ihale aşamasına geçilecek. Yakutiye ve palandöken kampüsünün çevre aydınlatma sistemleri tamamlandı, Kandilli kayaklı koşu ve biathlon merkezinin pistlerine komple asfalt döküldü, 3 Temmuz stadyumuna güvenlik noktası ve giriş sistemi yapıldı. Kazım Karabekir stadyumunun zemini hibrit çim zemin ile yenilendi, Atlama Kuleleri TOHM binasının kısmi kabulü yapılarak sporcuların hizmetine sunuldu. Sporcu evleri bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezinde soyunma odası yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nin 2024 yılı faaliyetlerine 24 bin 450 faaliyete 824000 katılım olurken, 2025 yılında Gençlik Merkezlerinin düzenlediği 36 bin 537 faaliyete 1.191.288 kişi katılım sağladı. 2024 yılında 8865 engelli vatandaşa ulaşılırken, 2025 yılında 9665 engelli vatandaşa ulaşıldı. Erzurum GSİM gençlik merkezlerinde görev yapan 20 kadın 22 erkek gençlik liderinin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi'nden 83, EYS Eğitmeni olarak da 17 kişi gençlik faaliyetlerinde yer aldı. 2025 yılında Erzurum GSİM, Atatürk Üniversitesi, ETÜ Genç ofisi, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ve Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde de gençlik faaliyetlerini yürüttü. Erzurum GSİM Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 2024 yılında 21586 kız üyesi sayısına ulaşırken, 2025 yılında 41 bin 534 kız üye sayısına ulaştı. Gençlik Hizmetleri, 2024 yılında ulaştığı 20 bin 190 erkek öğrenci üye sayısını 36 bin 966'ya yükseltti. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 2024 yılında kız ve erkek olmak üzere 41 bin 702 olan üye sayısını 2025'te 78.500 üye sayısına ulaştırma başarısına ulaştı.

2025 yılında 21 deniz ve doğa kampına 665 kişi katıldı. 11 Adet Medeniyet Tarih Kültür kamplarına 416 kişi iştirak etti. 4 adet kariyer ve motivasyon kamplarına ise 160 kişi katıldı. Kandilli Kamp merkezinde 23 dönem kamp yapıldı toplamda 1.748 gencimizi misafir edildi.

8 farklı ülke (Gürcistan, Azerbeycan, Fas, Tunus, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ) 35 farklı şehirden 3 bin 683 genç Erzurum u temsil ederek yurt dışı deneyimi kazandı.

Erzurum GSİM Yurt Hizmetlerinde ilk karnesinde 2024 yılında 25. Sırada yer alırken, 2025'te Türkiye'de 13. Sırada yer aldı. Erzurum, özel yurt bakımından da Türkiye'de ilk 6'da yer aldı.

İl karnesindeki başarılar ve yatırımlarda rekor kırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yeni yılın ilk haftasında Ocak ayı İlçe Müdürleri değerlendirme toplantısında, "Erzurum'da Spor kültürünün oluşmasını görmenin sevincini yaşıyoruz. İlçelerde İl Müdürlüğümüzün sahibi olan kurumunuzun gücünü gösteren ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM