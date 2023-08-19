GSB Yurtları ve Gençlik Merkezleri Gençlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması üzerine, gençlere GSB yurtları, gençlik merkezleri, genç ofisleri ve spor tesislerinin destek vermeye devam ettiğini duyurdu.

'GSB YURTLARIMIZ, GENÇLİK MERKEZLERİMİZ, GENÇ OFİSLERİMİZ VE SPOR TESİSLERİMİZLE YANINIZDAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden 2023- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması hakkında, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" dedi.