GSB yurtları potada buluştu

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü iller arası 34'üncü Basketbol Grup Şampiyonası Aydın'da başladı.

2021 - 2022 Öğretim Yılı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü iller arası Basketbol müsabakaları altı ilin katılımıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Aydın Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Keskin, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve takımların antrenörleri katıldı. Açılış konuşmasının ve seremonin ardından karşılaşmalar başladı. Kütahya, Konya, Isparta, Balıkesir, Manisa ve Denizli illerinden gelen öğrencilerin katıldığı turnuvanın açılış müsabakası Kütahya ile Manisa arasında oynandı.

Toplam altı takımın mücadele ettiği GSB Yurtları 34. Kız Basketbol Grup Şampiyonası 15 - 19 Mart tarihleri arasında beş gün sürecek. Öğrencilerin ikinci evi olan GSB Yurtlarını sadece okul zamanında barınma gibi görmemesi gerektiğinin altını çizen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yaptığı açıklamada, "Yurtlarımız birer eğitim yuvası olduğu gibi aynı zamanda işte bugünkü basketbol turnuvası gibi, öğrencilerin spor yaptıkları, eğlendikleri önemli bir birimdir. Kız Basketbol Grup Müsabakasına ev sahipliği yaptığımız için çok memnunuz. Elimizden geldiği kadar yurtlarımızda ve ilimizde misafir öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Müsabakaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye şampiyonasına gidecekler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Keskin, ev sahipliğini üstlendikleri Basketbol Bölge Grup Şampiyonası'nda çekişmeli müsabakaların yapıldığını belirterek, ilk ikiye giren takımların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklarını söyledi. - AYDIN