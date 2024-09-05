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GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ile Engelsiz Spor Merkezlerinden 20 Bini Aşkın Çocuk ve Genç Spor Yaptı

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GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Merkezleri sayesinde 20 bini aşkın çocuk ve genç 30 aşkın spor branşı ile buz sporlarında spor yapma şansı elde etti.

GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ile Engelsiz Spor Merkezlerinden bu yaz 20 bini aşkın çocuk ve genç spor yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, spor tesislerinin yılın 12 ayı hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu sezonda yaz tatilinde binlerce çocuk ile gence spor yaptırmanın mutluluğunu yaşadı. GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Merkezleri sayesinde 20 bini aşkın çocuk ve genç 30 aşkın spor branşı ile buz sporlarında spor yapma şansı elde etti.

Yaza haraketli giriyoruz sloganıyla başlamıştı

'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla 29 Haziran 2024 tarihinde start alan GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Merkezlerinde çalışmaları 31 Ağustos 2024 tarihinde sona ererken, lisanslı sporcular faaliyet gösterdikleri spor branşlarında antrenörler nezaretinde spor yapmaya devam ediyor. Amaç, gelecekte milli takımları temsil edecek olan yetenekli çocukları ve gençleri Türk sporuna kazandırmak.

GSİM sporu çocukların ve gençlerin ayağına götürdü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla gerçekleşen GSB Yaz Spor Okulları kapsamında sporu ve gençlik faaliyetlerini çocukların ve gençlerin ayağına kadar götürdüklerini söyledi. Çakmur, "Bu yaz da iki ayı aşkın süre ile GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ile GSB Engelsiz Merkezleri kapsamında 20 bini aşkın çocuk ve gencimize 29 spor branşı ile buz sporlarında spor kursu verdik.

Onlarca branşta 200'e yakın antrenör görev yaptı

'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganı eşliğinde 30 aşkın spor branşı ile buz sporlarında 200'e yakın antrenör yönetiminde spor okullarında çocukları sporla buluşturduklarının altını çizen GSİM Müdürü Çakmur, "Kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle yaptığımız yaz okullarında 20 bini aşkın çocuğumuzu ve gencimizi spor tesislerimizle buluşturarak sporu onların ayağına götürdük. Çocuklarımız, sporla ve sağlıklı bir şekilde boş zamanlarını yaz okullarımızda uzman antrenörler eşliğinde çalışarak değerlendirme şansı yakaladılar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

erzurum Çocuk Spor

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