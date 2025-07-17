GSB Spor Okulları Yaz Programı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz düzenlenen GSB Spor Okulları, bu yıl da çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de gelişim odaklı bir yaz programı sunuyor.

"Bu Yaz Sporla Büyüme Zamanı!" sloganıyla yola çıkan okullarda, katılımcılar istedikleri branşı seçerek fiziksel gelişimlerini desteklerken keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Muğla genelinde birçok farklı branşta açılan yaz spor okullarıyla öğrenciler hem sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanıyor hem de sporun birleştirici gücünü deneyimliyor. Bu kapsamda: Dalaman'da Judo, Menteşe'de Futbol, Ula'da Bocce ve çeşitli ilçelerde voleybol branşlarında eğitimler devam ediyor.

GSB Spor Okulları, uzman antrenörler eşliğinde tamamen ücretsiz olarak yürütülüyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunan bu program, spor aracılığıyla disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandırmayı amaçlıyor. - MUĞLA