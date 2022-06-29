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GSB Spor Okulları Develi'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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GSB Spor Okulları Develi'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Develi'de düzenlenen açılış töreni ile start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Develi'de düzenlenen açılış töreni ile start aldı.

Develi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Develi İlçe Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir, İlçe protokolü, çok sayıda sporcu ve veliler katıldı.

Açılış töreninde sporcuların sergilediği gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yaz kurslarında taekwondo, badminton, voleybol, futbol, cimnastik, okçuluk, basketbol, güreş, masa tenisi, tenis ve yüzme olmak üzere 11 branşta faaliyet gösteren GSB Spor Okullarına yaklaşık bine yakın sporcu katılıyor.

GSB Spor Okullarına ilgi her geçen gün artarak devam ederken, minik sporcular hem eğlenip hem de öğreniyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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