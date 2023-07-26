GSB Engelsiz Spor Okulları Özel Bireylere Spor İmkanı Sunuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde süren GSB Engelsiz Spor Okulları'nda özel bireylere spor yapma imkanı sunuluyor. Engelsiz Spor Okulları, sporun fırsat eşitliği sağladığına inanan bir vizyonla hareket ediyor ve özel gençlere spor yapma, yeteneklerini geliştirme şansı sunuyor. Engelsiz Spor Okulları, farklı özel sporcu gruplarına yönelik çeşitli branşlarda eğitimler vererek sporun faydalarından yararlanma imkanı sağlıyor. Yüzme, Bocce, Basketbol, Floor Curling, Hemsball gibi spor dallarında özel sporcularımız yeteneklerini sergiliyor ve sporun gücüyle engelleri aşıyorlar. GSB Engelsiz Spor Okulları, sadece spor eğitimi değil aynı zamanda sosyal etkileşim ve özgüveni artırıcı etkinlikler de sunarak özel bireylerin topluma entegrasyonunu destekliyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, özel sporcularımızın kendilerini keşfetmelerine ve potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor. Sporun sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurgu yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 'Engelsiz Spor Okulları ile engelleri aşmaya ve farklılıkların zenginlik olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Özel gençlerimizi desteklemek, onların sporla dolu bir yaşama sahip olmalarını sağlamak için önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Engelsiz Spor Okulları'na katılan tüm özel sporcularımıza başarılar diliyor ve sporun gücüyle dolu bir gelecek için birlikte ilerlemekten gurur duyuyorum' dedi. - AYDIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde süren GSB Engelsiz Spor Okulları'nda özel bireylere spor yapma imkanı sunuluyor. Engelsiz Spor Okulları, sporun fırsat eşitliği sağladığına inanan bir vizyonla hareket ediyor ve özel gençlere spor yapma, yeteneklerini geliştirme şansı sunuyor.

Engelsiz Spor Okulları, farklı özel sporcu gruplarına yönelik çeşitli branşlarda eğitimler vererek sporun faydalarından yararlanma imkanı sağlıyor. Yüzme, Bocce, Basketbol, Floor Curling, Hemsball gibi spor dallarında özel sporcularımız yeteneklerini sergiliyor ve sporun gücüyle engelleri aşıyorlar.

GSB Engelsiz Spor Okulları, sadece spor eğitimi değil aynı zamanda sosyal etkileşim ve özgüveni artırıcı etkinlikler de sunarak özel bireylerin topluma entegrasyonunu destekliyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, özel sporcularımızın kendilerini keşfetmelerine ve potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor.

Sporun sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurgu yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Engelsiz Spor Okulları ile engelleri aşmaya ve farklılıkların zenginlik olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Özel gençlerimizi desteklemek, onların sporla dolu bir yaşama sahip olmalarını sağlamak için önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Engelsiz Spor Okulları'na katılan tüm özel sporcularımıza başarılar diliyor ve sporun gücüyle dolu bir gelecek için birlikte ilerlemekten gurur duyuyorum" dedi. - AYDIN