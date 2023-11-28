GSB Denizli Yurtlarında Yurtlararası Spor Oyunları Başlıyor

GSB Denizli Yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla 01-19 Aralık 2023 tarihleri arasında dokuz branşta Yurtlararası Spor Oyunları düzenlenecek. Oyunların açılış seremonisi 01 Aralık Cuma günü Kınıklı Spor Salonunda yapılacak.

Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve Yurt Hizmetleri alanlarında geniş bir çerçevede hizmet veren Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde organizasyonlar birbiri ardına devam ediyor. Her sene olduğu gibi yurtlarda kalan öğrencilere yönelik spor turnuvaları için geri sayım başladı. Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı il merkezinde ve ilçelerde toplam 11 öğrenci yurdunda 12 bin 390 öğrenci kalırken GSB Yurtlarında kalan öğrencilerin katılacağı dokuz ayrı branşta yapılacak turnuvalar için hazırlıklar devam ediyor. Kız ve Erkek takımları olarak Basketbol, Futsal, Bilek Güreşi, Badminton, Voleybol, Futbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Masa Tenisi ve Satranç branşlarında gerçekleşecek yarışmalar 01-19 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yurtlararası Spor Oyunlarının açılış seremonisi 01 Aralık 2023 Cuma günü saat 10.00'da Kınıklı Spor Salonunda yapılacak. Tüm branşlardan sporcuların katılım göstereceği seremoni sonrası Basketbol ve Futsal Turnuvaları ile oyunlar start alacak. Yapılacak yarışmalarda branşlarında şampiyon olan takımlar Denizli'yi Grup, Yarı Finaller ve Türkiye Şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanacak. Yurt hizmetleri ile öğrencilerin yanlarında olduklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; yurtlardaki barınma, yemek ve konforun yanısıra farklı alanlarda da sorumluluklar taşıdıklarını belirtti. Yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ile bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmanın önemine dikkat çeken İlman; "Onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi. Bu hafta başlayacak Yurtlararası Spor Turnuvalarının centilmence geçmesini dileyen İlman, tüm öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi. - DENİZLİ