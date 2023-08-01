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Gremio, Fenerbahçe'nin Joao Pedro ile Anlaştı

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Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Gremio, Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro ile anlaştıklarını duyurdu. Sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalanacak.

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Gremio, Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolü sonrası 31 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen yaz Cagliari'den transfer ettiği Pedro, sarı-lacivertli formayla 28 maça çıktı ve 5 gol attı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Joao Pedro Fenerbahçe Brezilya Futbol Spor Haberler

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