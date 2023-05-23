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Grekoromen güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Grekoromen güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Spor Haberleri

Tevfik Kış-Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da düzenlenecek.

Tevfik Kış- Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki şampiyona 25-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın teknik toplantısı ise yarın yapılacak.

Sporcular 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilo sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 18-21 Mayıs tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenmişti.

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Kaynak: AA / Spor

Kenan Şimşek Türkiye Ordu Spor Haberler

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