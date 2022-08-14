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Grekoromen güreşçiler, Sırbistan'dan 7 madalyayla dönüyor

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Grekoromen güreşçiler, Sırbistan'dan 7 madalyayla dönüyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da katıldığı turnuvada 4'ü altın olmak üzere 7 madalya kazandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da katıldığı turnuvada 4'ü altın olmak üzere 7 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Mladenovac kentinde yapılan Ljubomir Ivanovic Gedza Memorial Turnuvası'nda mücadele eden milli takım 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Milli güreşçilerden Ekrem Öztürk (55 kilo), Kerem Kamal (63 kilo), Selçuk Can (72 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo) altın, Metehan Başar (97 kilo) gümüş, Ahmet Uyar (63 kilo) ve Murat Fırat (67 kilo) bronz madalya aldı.

Takım sıralamasında Macaristan 155 puanla birinci, Türkiye 148 puanla ikinci, Sırbistan 124 puanla üçüncü oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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