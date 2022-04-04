Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun da bulunduğu milli kafile, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Karşılamada federasyon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yetkilileri, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın personeli ve milli sporcuların aileleri yer aldı.

Federasyon başkanı Şeref Eroğlu, yaptığı açıklamada, toplam 17 madalya ile Cumhuriyet tarihinde Avrupa şampiyonalarındaki en iyi dereceyi elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tuna boyunda, Macaristan'ın ortasında her gün İstiklal Marşı'mız vardı, herkes üzerine düşeni yaptı. Bu bir ilk. Bu ilkin bana, federasyonuma, bizlere nasip olması çok daha anlamlı. Ben de eski bir şampiyonum. Benim için altın ve başarı, İstiklal Marşı'nı söyletmek her zaman önde geliyordu. Benim başında bulunduğum çocukların bunu yapmaları bizi ayrıca gururlandırıyor. İnşallah bundan sonraki hedefimiz, 17 madalya rekorunu 18'e çıkarmak. Grekoromen ve serbestte birer madalya daha alsaydık aynı kızlarımız gibi Avrupa şampiyonu olacaktık. Kadın güreşçilerimizin Avrupa şampiyonu olması bir ilkti. Türk kadınının neler başarabileceğinin göstergesi. Bu şampiyonada Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'den başka 7 altın madalya alan yok. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizi yalnız bırakmayan Türk basınına teşekkürü bir borç biliyorum, milletimizle aramızda köprü oldular."

Rıza Kayaalp: "Emeklerimizin karşılığını aldık"

130 kiloda altın madalya alarak 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp, büyük bir şampiyonadan daha yüz akıyla dönmeyi başardıklarını belirterek, "11. şampiyonluğumu elde ettim, bundan dolayı çok mutluyum. Her zaman ülkeme altın madalya kazandırabilmek için çalışıyorum, savaşarak sonunu getirip şampiyon olarak ülkeme dönmeyi çok istiyorum. Bu şampiyonada yine başararak emeklerimizin karşılığını almış olduk. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, aynı gücümüzü koruyup daha da yükselterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım halinde güzel başarı elde ettik. Süper bir şampiyona geçirdik." ifadelerini kullandı.

60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal ise bundan önce iki senedir üst üste final yapıp gümüşte kaldığını, bu başarıyı uzun süredir beklediğini vurgulayarak, "Çok şükür üçüncüsünde şeytanın bacağını kırıp altın madalya almayı başardım. Kendim, kulübüm, ailem adına çok mutluyum. İnşallah bu ilk altın madalya başlangıç olur, bundan sonraki süreçte tekrar altın madalyalar alıp efsane bir sporcu olmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

77 kiloda gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar, geçen yıl da finalde güreşip ikinci olduğunu hatırlatarak, "Bu sene şampiyonluğu çok istemiştim ama nasip değilmiş. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyoruz. Takım olarak güçlüyüz, iyi hazırlanıp oradan da altın madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Burhan Akbudak: "Türk gibi güçlüyüz dedirten ataların torunlarıyız"

82 kiloda bronz madalya alan Burhan Akbudak, milli takımda şampiyon sporcuların bulunduğunu dile getirerek, "Türk gibi güçlüyüz dedirten ataların torunlarıyız, çocuklarıyız. Büyük şeyler başardık Avrupa Şampiyonası'nda. Ben üçüncü oldum ama üçüncülük yetmez. Takımımızda şampiyon abilerimiz var; onlardan, başkanımızdan feyz alarak inşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

55 kiloda bronz madalya alan Emre Mutlu da büyükler kategorisindeki ilk madalyanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Genç yaşta buna sahip olmak gurur verici. 23 yaş altında şampiyon olmuştum, iki kez üst üste madalya benim için güzel oldu. İnşallah dünya şampiyonalarında daha iyi başarılar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

63 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Ahmet Uyar, zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Bunun için çok çalışmıştık. Emeğimizin karşılığını alabildik ama altın olması için bir dahaki sefere elimizden geleni yapacağız. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Millilerin antrenörlerinden Cenk İldem de şunları kaydetti:

"Tabii biz 2016 ve 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ettikten sonra mindere yeni veda ettik. Tek hedefimiz vardı, yapamadığımız şeyleri sporcularımızla başarmak. Kadromuz da güzeldi, elimizden geleni yaptık. 3 aydır yoğun antrenman programımız vardı. Sağ olsun çocuklar bizi gururlandırdı. 7 madalya ile dönüyoruz. Ülke tarihinin en çok madalyasını yaşamak bize düştü. Bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz."

Şampiyonada grekoromen ve serbest stil ile kadınlarda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan milliler, Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmıştı. Grekoromen Güreş Milli Takımı da organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlamıştı.