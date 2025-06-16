Grekoromen Güreş Milli Takımı Güvenli Bir Şekilde Yurda Döndü

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Türkiye Güreş Federasyonu, İran'daki savaş durumu nedeniyle uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Van sınır kapısından güvenli bir şekilde yurda döndüğünü açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, İran'da düzenlenen uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, İran'daki yaşanan savaş durumu sebebiyle Van sınır kapısından güvenli bir şekilde yurda döndüğünü açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "9-14 Haziran 2025 tarihleri arasında İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımımız, İran'daki yaşanan savaş durumu sebebiyle bir gün gecikmeli de olsa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül'ün girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın destekleriyle Tahran Büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araç ile birlikte yurdumuza Van sınır kapısından güvenli bir şekilde girmişlerdir. Sporcularımızın güvenliği başta olmak üzere, tüm ulaşım ve koordinasyon sürecinde sağlanan katkılar için bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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