Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti Spor Haberleri Grekoromen Güre, Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti. Grekoromen Güre, Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti. Milli takım, başkent Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için İstanbul Havalimanı'ndan Sırbistan'a hareket etti. Şampiyonada ilk olarak grekoromen milli sporcular mindere çıkacak. Teknik direktör Erdoğan Karaali yönetimindeki Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor: 55 kilo: Ekrem Öztürk. 60 kilo: Kerem Kamal. 63 kilo: Ahmet Uyar. 67 kilo: Murat Fırat. 72 kilo: Selçuk Can. 77 kilo: Yunus Emre Başar. 82 kilo: Burhan Akbudak. 87 kilo: Ali Cengiz. 97 kilo: Metehan Başar. 130 kilo: Rıza Kayaalp. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Dünya Şampiyonası Sırbistan Spor Haberler

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