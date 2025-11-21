Grecoromen Güreşçi Kadir Kadıroğlu'na Tebrik Ziyareti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Romanya'da düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 63 kilo kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcu Kadir Kadıroğlu'nu makamında ağırlayarak tebrik etti.

İl Müdürü Öztürk, ziyarette milli sporcunun elde ettiği uluslararası başarının hem Manisa hem de Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kadıroğlu'nun gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhunun genç sporcular için önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Öztürk, başarıların yoğun emek ve istikrarlı çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi.

Öztürk, "Sporcularımızın ortaya koyduğu özveri ve disiplin her türlü takdiri hak ediyor. Kadir'in elde ettiği bu değerli derece, Manisa'nın spordaki yükselişini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette milli sporcunun antrenörleri Ömer Rona ve Murat Bozkurt da yer aldı. İl Müdürü Öztürk, antrenörleri tebrik ederek gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerinin doğru şekilde desteklenmesi ve ulusal ve uluslararası arenada başarıların artırılması için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. - MANİSA