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Granfondo Yol Bisiklet Yarışı İzmir'de Son Etabıyla Tamamlanacak

Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncü ve son etabı, 22 Ekim Pazar günü İzmir'de koşulacak. İki farklı parkurda düzenlenecek yarışın başlangıcı Cumhuriyet Meydanı'ndan olacak. Daha önce İstanbul ve Ankara'da yapılan yarış kapsamında yarın da halk sürüşü gerçekleştirilecek. Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde katılımcılar, Bostanlı'daki Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirecek.