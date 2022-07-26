Gözünü karartan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'nın stoperine talip oldu

Galatasaray yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin sıradaki hedefi ise Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yerini doldurmak.

CİMBOM'UN HEDEFİ OSCAR MINGUEZA

Galatasaray, Barcelona altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu Oscar Mingueza için transfer girişimlerine başladı. İspanyol Gazetesi Sport'un haberine göre; Mingueza'yla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. Özellikle ülkesinden Celta Vigo, Real Valladolid, Girona ve Getafe de İspanyol stoper için devrede. İspanya'da kalmak isteyen oyuncu için Galatasaray'ın cezbedici bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu teklifi düşündüğü öğrenildi.