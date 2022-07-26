Gözünü karartan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'nın stoperine talip oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözünü karartan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'nın stoperine talip oldu

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Marcao'nun boşluğunu doldurmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Oscar Mingueza'ya talip oldu.

 - Güncelleme:

Galatasaray yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin sıradaki hedefi ise Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yerini doldurmak.

CİMBOM'UN HEDEFİ OSCAR MINGUEZA

Galatasaray, Barcelona altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu Oscar Mingueza için transfer girişimlerine başladı. İspanyol Gazetesi Sport'un haberine göre; Mingueza'yla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. Özellikle ülkesinden Celta Vigo, Real Valladolid, Girona ve Getafe de İspanyol stoper için devrede. İspanya'da kalmak isteyen oyuncu için Galatasaray'ın cezbedici bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu teklifi düşündüğü öğrenildi.

Gözünü karartan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'nın stoperine talip oldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Barselona Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title