Göztepeli tekvandoculardan 1 altın ve 1 bronz madalya - Haberler

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Göztepeli tekvandoculardan 1 altın ve 1 bronz madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepeli tekvandoculardan 1 altın ve 1 bronz madalya

Güney Kore'de düzenlenen Online 2022 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Göztepeli tekvandoculardan Begüm Alkan Çal altın madalya kazanırken, Fatma Törehan dördüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

Güney Kore'de düzenlenen Online 2022 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Göztepeli tekvandoculardan Begüm Alkan Çal altın madalya kazanırken, Fatma Törehan dördüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

14-20 Nisan tarihleri arasında Güney Kore'de Muju Taekwondowon tarafından Online 2022 Taekwondo Dünya Şampiyonası düzenlendi. 31-40 Yaş Kadınlar kategorisinde birçok ülkeden 40 sporcunun mücadele ettiği yarışmada Göztepe'den Bengü Alkan Çal ve Fatma Törehan da yarıştı. Yarışma sonucunda Bengü Alkan Çal 7 bin 200 puanla 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Fatma Törehan ise 7 bin 110 puanla 4'üncü olarak bronz madalya kazandı. Sporcuların başarısı üzerine bir paylaşım yapan Göztepe Spor Kulübü, "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Altın Madalya, Bronz Madalya, Güney Kore, Taekwondo, Spor, Haberler

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