Göztepeli Mehmet Ayberk Koşak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda finale çıktı

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Göztepeli artistik cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, finallerde yarışmaya hak kazandı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki Göztepeli artistik cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak finallerde yarışmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak genç oyuncusunu tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "2023 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Mehmet Ayberk Koşak, başarılı performansı sonucu finallerde yarışmaya hak kazandı" ifadeleri kullanıldı.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda final etabı da 5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyon, 8 Ağustos'ta sona erecek. - İZMİR