Göztepeli futbolcu Baku, Legia Varşova'ya transfer oldu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Makana Baku'nun Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olduğu açıklandı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Makana Baku'nun Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olduğu açıklandı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Baku'nun bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Baku'ya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. AA / Ali Korkmaz - Spor Legia Varşova Polonya Spor Haberler

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