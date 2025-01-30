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Göztepeli Çocuklardan Avrupa Hedefi İçin Pankart Etkinliği

Göztepeli Çocuklardan Avrupa Hedefi İçin Pankart Etkinliği
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Göztepe taraftar grupları, Avrupa hedefi doğrultusunda 500 pankart hazırlayarak çocuk etkinliğine imza attı. Etkinlik, 2 Şubat Pazar günü Göztepe-Alanyaspor maçında stadyumda sergilenecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe-Alanyaspor maçında, sarı-kırmızılı çocukların bir etkinlik kapsamında hazırladığı 500 pankart tribünde sergilenecek.

Göztepeli taraftar grupları, "Göztepe'miz Avrupa'ya" temalı çocuk etkinliği gerçekleştirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan ve 3 gün süren etkinlikte pankart hazırlama çalışmaları bugün son bulacak. Yaklaşık bin çocuğun katılımıyla hazırlanan 500 adet sarı-kırmızı renkli pankart, 2 Şubat Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe-Alanyaspor maçında sergilenecek.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden ve çalışmalara yardım eden proje koordinatörü Behçet Şenözhür, Göztepe'nin Avrupa hedefi için güzel bir kadro kurduğunu belirtti ve bu hedefle böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Etkinliğin son günü olduğunu ve çok iyi geçtiğini ifade eden Şenözhür, "Çocuklarımızın bu hevesleri, Avrupa istekleri gerçekten bizleri çok gururlandırıyor. Göztepe'mizin Avrupa'ya gidecek olması ve bunun da çocuklarla birlikte olacak olmasına biz çok mutlu oluyoruz" dedi.

"Çocuk kulübü oluşturmak istiyoruz"

Konuşmasına Göztepeli çocukçuların hazırladığı pankartları vurgulayarak devam eden Şenözhür, "Gördüğünüz gibi zaten çocuklarımız şahane, her bir çocuğumuz 10'ar tane boyamak istiyor, pankartların başından hiç ayrılmak istemiyorlar bu da bizi gururlandırıyor. Bunun devamında da Göztepe'nin yüzü çocuklar isminde bir Göztepe çocuk kulübü de oluşturmak istiyoruz. Bu organizasyonları sürekli devam ettireceğiz. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Göztepe'mizi Avrupa'ya hep beraber taşıyacağız. Pankartlarımız da 2 Şubat Pazar günü Göztepe-Alanyaspor maçında stadyumda kuzey kale arkasında çocuklar tarafından açılacak. Toplamda 500 tane pankart olacak ve güzel bir görsel gösteriye imza atacaklar. Bu çalışmamız futbolcularımızı daha da güzel motive edecektir" ifadelerini kullandı.

Çocuklar pankart yapmaktan memnun

Pankart etkinliğine katılan 10 yaşındaki Yağız Özkaya, "Göztepe için her şeyi yaparım. Göztepe taraftarıyım. Pankart boyama çok güzel geçti ve çok eğlenceliydi. Burada dolu dolu ve güzel bir şekilde zamanımı geçirdim" dedi.

Etkinliği çok sevdiğini ifade eden Poyraz Şafak da, "Bu boyama etkinliği için çok güzel şeyler düşünüyorum. Maçta pankartlar açılacağı için güzel bir şey olacak. Ben de bir Göztepe taraftarıyım, takımımı böyle pankartlarla güzelleştirmek istiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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