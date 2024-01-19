Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a mağlup olarak elendi

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Süper Lig ekibi Konyaspor'a uzatmalarda 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada, 60. dakikada sarı-kırmızılıların savunma hattına yaptığı yeni transfer Heliton sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İzmir ekibi, 75. dakikada Oğulcan'ın golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Normal sürenin kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Göztepe, uzatmaların 105. dakikasında Prip'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, turu geçtikleri için Konyaspor'u tebrik etti. Stoilov, "Bugün aslında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Maç boyunca birçok fırsat yakaladık ancak bunları gole çeviremedik. Golü attıktan sonra biraz sonuca takıldık ve istediğimiz şekilde oyunu sürdüremedik. Ardından Konyaspor 2 gol buldu. Bence, bugün daha özgüvenli olmalıydık ve bu konuda biraz eksik kaldık. Rakibimizden daha fazla fırsat yakaladık ve turu geçmeyi hak eden taraf bizdik" şeklinde konuştu. - İZMİR