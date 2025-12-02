Göztepe, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.